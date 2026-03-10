Infortunio Vergara | c’è lesione salta la Nazionale! L’esito degli esami e quali sono le sue condizioni ufficiali

Il calciatore del Napoli, coinvolto in un infortunio, ha subito un’esame che ha evidenziato una lesione. A causa di questo, il giocatore non parteciperà alla prossima partita con la Nazionale. Gli esami ufficiali hanno confermato le condizioni di salute, interrompendo temporaneamente il suo impegno con la squadra nazionale. La situazione rappresenta un nuovo ostacolo per il percorso stagionale del Napoli.

Capello non ha dubbi: «Solo l'Inter può perdere il campionato, ma Allegri sa che la pressione può giocare brutti scherzi.

Infortunio Vergara, c'è l'annuncio: novità sui tempi di recuperoE così anche la Nazionale è a rischio: secondo Il Mattino, infatti, Vergara potrebbe non recuperare per i playoff di marzo ... tuttonapoli.net

Napoli, l’esito degli esami di Vergara: c’è lesione distrattiva. Stop di 30/40 giorniDopo essere uscito per infortunio nel corso della sfida tra Napoli e Torino, Antonio Vergara si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione. Più nello specifico, è stata ... gianlucadimarzio.com

Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per x.com

Infortunio Vergara, arrivata la diagnosi ufficiale della SSC Napoli . Il bollettino medico del club azzurro recita come segue: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione dist - facebook.com facebook