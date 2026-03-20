Roma | incendio in sottotetto a Val Melaina nessun ferito

Questa mattina alle 8:30 si è sviluppato un incendio nel sottotetto di una palazzina di cinque piani nel quartiere di Val Melaina a Roma. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La situazione è sotto controllo.

Un incendio, le cui cause sono attualmente in fase di accertamento, si è sviluppato questa mattina intorno alle 8:30 nel sottotetto di una palazzina di cinque piani situata nel quartiere di Val Melaina, a Roma. Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, in via Monte Massico 70, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare il rogo. Grazie alla loro tempestività, l’incendio è stato rapidamente contenuto, evitando così danni maggiori. Evacuazione dei Residenti. I residenti dell’edificio sono stati fatti evacuare temporaneamente per garantire la loro sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, al termine delle verifiche, tutti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni senza alcun problema. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: incendio in sottotetto a Val Melaina, nessun ferito Articoli correlati Roma: incendio in appartamento Colle Val d’Elsa, nessun feritoNella notte scorsa, un incendio ha preso piede in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Colle Val d’Elsa, a Roma. Roma: incendio in magazzino di via Prenestina, nessun feritoIncendio in un magazzino di via Prenestina a Roma: intervento dei Vigili del fuoco salva gran parte del materiale.