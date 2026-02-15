Roma | incendio in magazzino di via Prenestina nessun ferito

Un incendio ha preso fuoco in un magazzino di 600 metri quadrati in via Prenestina a Roma, a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno avvolto le scaffalature dove erano stoccati diversi prodotti, tra cui scatole di plastica e materiali di imballaggio. Fortunatamente, nessuno si è fatto male durante l’episodio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato in un magazzino di 600 metri quadri, utilizzato come deposito di merci varie, situato in via Prenestina a Roma. Questo evento ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con il carro auto protettori, l'autoscala e una autobotte per affrontare la situazione critica. Intervento dei Vigili del Fuoco. I vigili del fuoco, grazie alla loro prontezza e professionalità, sono riusciti a spegnere le fiamme, salvando gran parte del materiale presente nel magazzino. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte. Sul luogo dell'incendio erano presenti anche le forze dell'ordine, che hanno contribuito a gestire la situazione e garantire la sicurezza dell'area.