Roma | incendio in appartamento Colle Val d’Elsa nessun ferito

Nella notte, un incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di un edificio in via Colle Val d’Elsa, Roma. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause dell’incendio.

Nella notte scorsa, un incendio ha preso piede in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Colle Val d’Elsa, a Roma. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul luogo dell’evento, riuscendo a domare le fiamme in tempi rapidi. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: incendio in appartamento Colle Val d’Elsa, nessun ferito Leggi anche: Roma, incendio in appartamento in via Battistini: nessun ferito Leggi anche: Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incendio in una casa, cinque persone in ospedale; Cortocircuito all'impianto elettrico, evacuati quattro appartamenti a Sfruz; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Val Bisagno: fuga di gas, traffico deviato e chiusure. Tragico incendio in appartamento, donna muore fra le fiamme: palazzina evacuata - Terribile incendio questa mattina a Bracciano: appartamento prende fuoco, morta una donna fra le fiamme. fanpage.it

Incendio in un bed&breakfast situato al quarto piano di un condominio a Portuense. Fiamme anche in un appartamento a Bracciano, muore una donna di 85 anni - L'incendio all'interno della struttura ricettiva sarebbe scaturito a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico ... msn.com

Roma, incendio in appartamento: muore donna di 91 anni, grave la figlia - Una anziana donna ha perso la vita in seguito all'incendio dell'appartamento dove viveva, al piano rialzato di in una palazzina di tre piani in via Diano Marina all'incrocio con via di Torrevecchia, ... rainews.it

Le fontane luminose sulla torta causano un incendio durante una festa nuziale ad Ariano Irpino

Local Team. . LIVE L'arrivo a Roma della salma di Riccardo Minghetti, morto nell'incendio a Crans-Montana: diretta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.