Al Circo Massimo per la prima volta l' Expo Village della Maratona di Roma

Il Circo Massimo ospita per la prima volta l’Expo Village della Maratona di Roma, aperto da giovedì 19 a domenica 22 marzo. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e atleti provenienti da tutto il mondo. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno esplorare stand dedicati alle aziende sportive, alle iniziative di beneficenza e alle novità sulla corsa. La presenza di numerosi volontari rende l’atmosfera più accogliente e vivace.

Nel cuore di Roma arriva la casa della corsa. Oltre cento stand e visitatori da tutto il mondo pronti a scoprire e partecipare alle innumerevoli attività in programma Da giovedì 19 fino a domenica 22 marzo al Circo Massimo sarà aperto l’Expo Village della Maratona di Roma. Qui oltre 100mila visitatori potranno entrare (gratuitamente) e assistere a eventi, convegni e talk, partecipare a giochi e attività oltre che a ritirare il materiale di gara. Alessandro Onorato assessore allo sport di Roma ha adichiarato: “Per la prima volta l’Expo della Maratona di Roma sarà al Circo Massimo. Organizzare il villaggio in questo luogo così iconico è un’ulteriore apertura alla città e ai turisti per questo grande evento che ha raggiunto numeri record, con le iscrizioni alla corsa competitiva sold out da mesi e con oltre 25 mila partecipanti dall’estero.🔗 Leggi su Romatoday.it

