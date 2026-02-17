Al Circo Massimo per la prima volta l' Expo Village della Maratona di Roma
Il Circo Massimo ospita per la prima volta l’Expo Village della Maratona di Roma, aperto da giovedì 19 a domenica 22 marzo. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e atleti provenienti da tutto il mondo. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno esplorare stand dedicati alle aziende sportive, alle iniziative di beneficenza e alle novità sulla corsa. La presenza di numerosi volontari rende l’atmosfera più accogliente e vivace.
Nel cuore di Roma arriva la casa della corsa. Oltre cento stand e visitatori da tutto il mondo pronti a scoprire e partecipare alle innumerevoli attività in programma Da giovedì 19 fino a domenica 22 marzo al Circo Massimo sarà aperto l’Expo Village della Maratona di Roma. Qui oltre 100mila visitatori potranno entrare (gratuitamente) e assistere a eventi, convegni e talk, partecipare a giochi e attività oltre che a ritirare il materiale di gara. Alessandro Onorato assessore allo sport di Roma ha adichiarato: “Per la prima volta l’Expo della Maratona di Roma sarà al Circo Massimo. Organizzare il villaggio in questo luogo così iconico è un’ulteriore apertura alla città e ai turisti per questo grande evento che ha raggiunto numeri record, con le iscrizioni alla corsa competitiva sold out da mesi e con oltre 25 mila partecipanti dall’estero.🔗 Leggi su Romatoday.it
Capodanno 2026, al Circo Massimo di Roma tre Big della musica italiana
Roma si prepara a festeggiare il Capodanno 2026 con un grande evento al Circo Massimo.
Una vasca alla volta per la vita: maratona di nuoto solidale all’Aprilia Sporting Village
Il 30 dicembre, l’Aprilia Sporting Village si trasformerà in un grande gesto di solidarietà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jovanotti già al massimo: sold out al Circo Massimo a Roma e raddoppio della data; Jovanotti sold out al Circo Massimo a Roma, Lorenzo raddoppia: nuova data il 13 settembre; Jovanotti in concerto al Circo Massimo con L'arca di Lorè; Roma, il Festival di Caracalla questa estate va a al Circo Massimo.
JOVANOTTI un secondo concerto al Circo Massimo a Roma [Info e Biglietti]Tra una tappa e l’altra, il viaggio continua anche lontano dal palco. Con il JovaGiro, Lorenzo attraversa l’Italia in bicicletta, portando lo spirito del tour sulle strade e rilanciando un’idea di ... newsic.it
Jovanotti raddoppia al Circo Massimo di Roma. Le info per i bigliettiDopo il sold out del primo appuntamento del 12 settembre, Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Accanto alla data già annunciata si aggiunge .. ondarock.it
Non bastava una sera sola al Circo Massimo per accontentare i tantissimi fan - facebook.com facebook
Il CIRCO MASSIMO di Roma raddoppia. Dopo il sold out del 6 giugno aggiunta una nuova data il 7! Biglietti disponibili dalle ore 12 su @LiveNationIT e tutte le biglietterie autorizzate!! x.com