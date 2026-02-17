Maratona di Roma | come iscriversi il percorso e l’Expo Village

La maratona di Roma si svolgerà il prossimo mese, e il motivo è l’organizzazione della 31ª edizione di Acea Run Rome The Marathon. La città si sta attrezzando per chiudere le strade del centro storico e accogliere migliaia di runner da tutta Italia e dall’estero. Da oggi, è possibile iscriversi online, mentre il percorso si snoda tra monumenti storici e piazze animate. L’Expo Village, il grande villaggio dedicato alla consegna dei pettorali e agli eventi collaterali, aprirà i battenti due settimane prima della gara.

La Capitale si prepara a blindare il centro storico per la 31ª edizione della Acea Run Rome The Marathon, l'evento podistico più partecipato della storia italiana. Con un sold out senza precedenti da 36.000 iscritti, la manifestazione di domenica 22 marzo polverizza ogni record nazionale, costringendo l'organizzazione a istituire una lista d'attesa per i pettorali della prova regina da 42,195 km. Restano ancora disponibili gli ultimi slot per la staffetta solidale e per la Fun Run da 5 km, con scadenze fissate rispettivamente al 13 e 18 marzo. Il tracciato 2026 subisce un restyling logistico di forte impatto: lo start è confermato ai Fori Imperiali, ma il traguardo viene spostato nella cornice del Circo Massimo. Al Circo Massimo per la prima volta l'Expo Village della Maratona di Roma. Il Circo Massimo ospita per la prima volta l'Expo Village della Maratona di Roma, aperto da giovedì 19 a domenica 22 marzo. L'Expo Village della Maratona di Roma sarà per la prima volta al Circo Massimo. Acea Run Rome The Marathon del 22 marzo avrà la sua 'casa' per quattro giorni in un luogo storico come il Circo Massimo, sede anche di arrivo della maratona, della staffetta e della Fun Run del sabato.