Quadraro cocaina spacciata con take away | arrestato 43enne in casa chili di droga

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel quartiere Quadraro con diverse prove di spaccio di cocaina. In casa sono stati trovati panetti già confezionati e uno smartphone. La droga, destinata alla distribuzione, era pronta per essere consegnata ai clienti. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che ha sequestrato la sostanza e gli oggetti trovati nell’abitazione.

La droga era pronta per la distribuzione nel quartiere: panetti già confezionati e smartphone sequestrati. L’appartamento era una centrale dello spaccio "domiciliare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Fiuggi, maxi sequestro di droga: in casa oltre 2 chili di hashish e cocaina. Arrestato 40enne In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Aggiornamenti e notizie su Quadraro cocaina spacciata con take... Cocaina spacciata nei supermercati anconetani: otto arresti. Il boss con i guadagni ha comprato una piscinaANCONA Dosi low cost di cocaina per abbattere la concorrenza e prendersi il mercato della droga. Due condizioni rivolte ai clienti: acquisti da 5 grammi e pagamenti in contanti, per non far credito a ... corriereadriatico.it Arrestato a Dubai il broker della cocaina spacciata a Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo: il 39enne albanese tradito dalla festa di Natale con moglie e figliVENEZIA - La chiamata da Dubai è arrivata alle cinque del mattino italiane, quattro giorni fa, ma in tre parole si è fatta subito perdonare l’orario: Lo abbiamo preso. Un lavoro meticoloso, ... ilgazzettino.it