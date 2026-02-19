Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina | il Tar respinge il ricorso dei tifosi

Il Tar respinge il ricorso dei tifosi della Fiorentina contro il divieto di trasferta. La decisione deriva dai provvedimenti del ministero dell’interno, che bloccano la presenza dei sostenitori viola agli incontri fuori città. La misura resta valida fino alla fine della stagione, per motivi di sicurezza. I tifosi avevano chiesto di poter seguire la squadra in trasferta, ma il tribunale ha confermato il divieto. Ora si attende eventuali sviluppi legali o nuove ordinanze.

FIRENZE – La prima sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la validità dei provvedimenti emessi dal ministero dell’interno che inibiscono la partecipazione alle trasferte per le tifoserie di Roma, Fiorentina e Napoli fino alla conclusione dell’attuale stagione calcistica. Attraverso il deposito odierno di quattro distinte ordinanze (1064, 1065, 1066 e 1067), i giudici amministrativi hanno respinto le istanze cautelari formulate dalle associazioni di sostenitori dei tre club. Le restrizioni ministeriali originarie erano state disposte in risposta ai disordini e agli scontri verificatisi lungo la rete autostradale tra gruppi rivali in viaggio verso gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermato

