Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina | il Tar respinge il ricorso dei tifosi
Il Tar respinge il ricorso dei tifosi della Fiorentina contro il divieto di trasferta. La decisione deriva dai provvedimenti del ministero dell’interno, che bloccano la presenza dei sostenitori viola agli incontri fuori città. La misura resta valida fino alla fine della stagione, per motivi di sicurezza. I tifosi avevano chiesto di poter seguire la squadra in trasferta, ma il tribunale ha confermato il divieto. Ora si attende eventuali sviluppi legali o nuove ordinanze.
FIRENZE – La prima sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la validità dei provvedimenti emessi dal ministero dell’interno che inibiscono la partecipazione alle trasferte per le tifoserie di Roma, Fiorentina e Napoli fino alla conclusione dell’attuale stagione calcistica. Attraverso il deposito odierno di quattro distinte ordinanze (1064, 1065, 1066 e 1067), i giudici amministrativi hanno respinto le istanze cautelari formulate dalle associazioni di sostenitori dei tre club. Le restrizioni ministeriali originarie erano state disposte in risposta ai disordini e agli scontri verificatisi lungo la rete autostradale tra gruppi rivali in viaggio verso gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermatoIl Tar ha respinto il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina contro il divieto di trasferte.
Leggi anche: Perugia-Ternana, il ‘Tar’ respinge il ricorso: i tifosi rossoverdi disertano la trasferta del Renato Curi
FIORENTINA-CREMONESE 1-0 | LA FIORENTINA VINCE MA I TIFOSI SI DIVIDONO!
Argomenti discussi: DIVIETO DI TRASFERTA, IL TAR SI PRONUNCIA A GIORNI, PISANI: ERRATO PUNIRE GLI INNOCENTI; Federsupporter all'attacco: Con il divieto di trasferta per i tifosi sono state violate norme e principi costituzionali e comunitari!; Napoli, il comunicato dell'Unione azzurra sul divieto di trasferta: Rischia di trasformarsi in prassi ricorrente; Atalanta-Napoli, con la trasferta vietata il settore ospiti sarà aperto a bambini, ragazzi delle scuole calcio e persone con disabilità.
Calcio, il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e FiorentinaIl TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto, con quattro ordinanze depositate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), le domande cautelari ... iltempo.it
Calcio, divieto di trasferta per i tifosi: il Tar boccia i ricorsiIl Tar del Lazio ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli ... dire.it
Nulla da fare per i tifosi del Napoli: confermato il divieto di trasferta fino al termine della stagione Questa la decisione del Tar del Lazio riportat da Adnkronos "Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Pr facebook
Divieto di trasferta, solo parziale apertura per la Roma. Ma i tifosi valutano un altro ricorso x.com