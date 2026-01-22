Roma: La XII edizione de “I Luoghi del Cuore” del FAI ha premiato il Parco degli Acquedotti, evidenziando l’importanza della partecipazione civica nella tutela del patrimonio. L’intervento di riqualificazione annunciato rappresenta un esempio di come strumenti condivisi possano tradursi in azioni concrete per la tutela e valorizzazione di luoghi pubblici, rafforzando il ruolo attivo dei cittadini nella cura del territorio.

L’intervento di riqualificazione annunciato al Parco degli Acquedotti, nell’ambito della XII edizione de “I Luoghi del Cuore”, “dimostra che quando gli strumenti funzionano, la partecipazione dei cittadini può tradursi in politiche concrete di tutela del patrimonio. Il progetto, promosso da Retake Roma e sostenuto da oltre 17 mila voti, accede a un finanziamento Fai che diventa il motore di un’operazione più ampia, capace di attivare risorse pubbliche e competenze istituzionali”. Lo afferma la presidente della Commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Pd. “Questa riqualificazione fa bene a Roma perché interviene su uno dei suoi luoghi più identitari, rafforzando il legame tra patrimonio, qualità della vita e cura dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Battaglia (Pd), bene XII edizione Luoghi del cuore Fai, premiato parco degli Acquedotti

Il Parco degli Acquedotti rinasce grazie ai Luoghi del CuoreIl Parco degli Acquedotti si prepara a una nuova fase di valorizzazione, grazie al progetto dei Luoghi del Cuore.

Leggi anche: Luoghi imperdibili per il Natale 2025: magia e cultura nei luoghi del cuore FAI.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Meloni: Colpita dalla sua passione e dal suo impegno; Valeria Fedeli, l'emozione dell'ex ministra durante l'esibizione di Patty Pravo: cantò sulle note di 'E dimmi che non vuoi morire' VIDEO.

Roma: Battaglia (Pd), bene crescita e sviluppo Eur spa in 2025Il 2025 si conclude con risultati straordinari per Eur Spa, che confermano la bontà del lavoro svolto e la visione strategica dell'azienda. Con oltre 1,5 ... romadailynews.it

Cultura: Battaglia (Pd), al via a Roma iniziative per settimana della memoriaRoma celebra la settimana della memoria con eventi culturali che coinvolgono tutta la città, dal centro alle periferie. romadailynews.it

Si è chiusa a Roma la battaglia giudiziaria per la concessione di impianto e club house CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook