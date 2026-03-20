Roma crolla casolare | due morti L’ipotesi | Stavano preparando un ordigno

Due anarchici sono deceduti questa mattina in un'esplosione avvenuta in un casolare nel parco degli Acquedotti a Roma. Secondo le prime ipotesi, erano impegnati nella preparazione di un ordigno al momento dello scoppio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Sono due anarchici le vittime morte dell’esplosione nel casolare del parco degli Acquedotti a Roma avvenuto questa mattina. Secondo quanto apprende LaPresse i due morti sono Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, appartenenti entrambi al gruppo di Alfredo Cospito. Entrambi sarebbero esponenti di spicco del mondo anarchico. È in corso l’identificazione ufficiale delle vittime anche attraverso alcuni tatuaggi. L’ipotesi della bomba artigianale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Digos di Roma e dei vigili del fuoco, secondo quanto apprende l’agenzia, ci sarebbe anche quella che le vittime stessero fabbricando un ordigno artigianale. 🔗 Leggi su Open.online

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