30enne smascherata dalla radiografia ad Arezzo aveva nello stomaco cocaina ed eroina | arrestata

A Terontola, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 30 anni, residente nel Pescarese, trovata con 58 ovuli di droga nello stomaco durante un controllo. La donna è stata sottoposta a radiografia e, successivamente, è stata portata in ospedale. La sostanza sequestrata comprende cocaina ed eroina. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine.

Eseguito un arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, che hanno fermato una donna straniera residente in provincia di Pescara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli sulle principali vie di comunicazione della provincia di Arezzo. Controlli sulle arterie principali: la dinamica dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante i consueti servizi di monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle arterie stradali e ferroviarie che attraversano la provincia di Arezzo. I militari hanno notato una giovane donna, 30enne, all’uscita della Stazione Ferroviaria di Terontola. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 30enne smascherata dalla radiografia ad Arezzo, aveva nello stomaco cocaina ed eroina: arrestata Articoli correlati Cortona, corriere della droga fermato alla stazione di Terontola: arrestata 30enne con 58 ovuli di cocaina ed eroinaUn presunto corriere della droga proveniente da Roma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cortona durante i controlli sul... Leggi anche: Aveva ingerito 84 ovuli di coca, donna arrestata a Fiumicino: nello stomaco un chilo di droga