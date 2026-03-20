A Fidene, a Roma, la Polizia di Stato ha effettuato controlli intensivi che hanno portato a sanzioni amministrative, numerose identificazioni e un arresto. L'intervento si è concentrato nel quartiere, con un’azione rapida e mirata da parte delle forze dell’ordine. Durante le operazioni sono state controllate diverse persone e veicoli, contribuendo a rafforzare la presenza delle autorità in zona.

Il flash abbagliante della Polizia di Stato che ha illuminato il quartiere Fidene ha restituito, nel giro di poche ore, una nitida fotografia: oltre 30.000 euro di sanzioni -tra violazioni amministrative e stradali-, 208 persone identificate, otto delle quali colpite dal provvedimento di allontanamento urgente ed un arresto per furto aggravato. Controlli e Sanzioni nel Quartiere Fidene. Il dispositivo di controllo, coordinato dal III Distretto Fidene- Serpentara, ha visto in campo, oltre agli agenti della Polizia di Stato, anche equipaggi della Polizia Ferroviaria, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, che, insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro e di Ama, hanno agito su due fronti: quello amministrativo e quello del controllo del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a tappeto a Fidene: sanzioni amministrative, identificazioni e un arresto

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