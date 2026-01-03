Controlli a tappeto a Veronetta | un arresto un’espulsione e decine di identificazioni

Nella giornata di ieri, 2 gennaio, Veronetta è stato teatro di un'operazione di controllo congiunta tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L'intervento ha portato a un arresto, un’espulsione e numerose identificazioni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel quartiere. Un’attività di routine finalizzata a verificare il rispetto delle norme e a promuovere la legalità nel territorio.

Nel corso del pomeriggio di ieri, 2 gennaio, il quartiere di Veronetta è stato il centro di un'importante operazione congiunta ad "Alto Impatto" che ha visto impegnati gli uomini e le donne della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, supportati dalla polizia locale.

