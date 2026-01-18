Roma | controlli movida un arresto e sei denunce 14enne trovato con armi e droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Roma Casilina hanno intensificato i controlli nei quartieri di Centocelle, Alessandrino, Casilino, Osteria del Curato e Statuario, nell’ambito delle attività di prevenzione della movida. Sono stati arrestati un uomo e denunciate sei persone, tra cui un 14enne trovato in possesso di armi e droga, per contribuire a mantenere la sicurezza pubblica nelle aree più frequentate della capitale.

I Carabinieri della compagnia Roma Casilina, nella serata di ieri, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, specificamente nell’ambito della movida romana, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e degrado nei quartieri di Centocelle, Alessandrino, Casilino, Osteria del Curato e Statuario. Durante questa operazione, è stata arrestata una persona e sei sono state denunciate. In particolare, i Carabinieri della stazione Roma Appia hanno denunciato tre individui: un minorenne di 14 anni, trovato in possesso di cinque coltelli, un dispositivo elettrico storditore, un tirapugni, un manganello estensibile, una pistola ad aria compressa replica “Glock19” priva di tappo rosso, un bilancino di precisione con residui di sostanze stupefacenti e alcune dosi di hashish; un 27enne originario dell’Ecuador, bloccato immediatamente dopo aver rubato merce da un negozio in via Appia Nuova; e una 65enne moldava, sorpresa mentre tentava di rubare prodotti di profumeria e cosmesi all’interno di un negozio situato in viale Palmiro Togliatti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Controlli a tappeto a Roma: dieci denunce dei carabinieri tra borseggi, droga e armi

Durante un'intensa operazione di controllo del territorio a Roma, i carabinieri della compagnia di Trionfale hanno denunciato dieci persone tra borseggi, possesso di droga e armi. L'intervento ha coinvolto i municipi I, II, XIV e XV, rafforzando la sicurezza e la presenza delle forze dell'ordine nella capitale.

