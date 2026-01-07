Conto alla rovescia per Bridgerton 4 | trailer nuove immagini e data di uscita

Manca poco al debutto di Bridgerton 4 su Netflix, previsto per il 2026. Sono state diffuse nuove immagini e il trailer ufficiale, che anticipano i temi e le atmosfere del quarto capitolo della serie. Questa attesa attesta il continuo interesse per la narrazione e i personaggi di Bridgerton, offrendo agli spettatori un’anteprima di ciò che verrà.

Manca sempre meno al debutto di Bridgerton 4, una delle serie Netflix più attese del 2026. E non solo abbiamo a disposizione immagini inedite dei nuovi episodi e la data di uscita ma anche il trailer ufficiale che ci fa entrare nel vivo del quarto capitolo della serie ispirata al ciclo di romanzo.

Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie - Una nuova immagine della quarta stagione di Bridgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. comingsoon.it

Bridgerton 4, prime immagini e nuovi dettagli: Benedict al centro di una favola più adulta - La quarta stagione di Bridgerton si prepara a debuttare con una nuova storia d'amore: Benedict e Sophie. movieplayer.it

BRIDGERTON – STAGIONE 4 | Trailer ufficiale | Eloise infrange ogni regola | Netflix

