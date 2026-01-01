Roma si prepara alla sfida di Bergamo, con Soulé che torna in gruppo e una gestione attenta per gli altri giocatori. Dopo la vittoria contro il Genoa, i giallorossi concentrano le energie sul prossimo impegno in campionato, uno dei più complessi del momento. La squadra prosegue gli allenamenti con attenzione, valutando le condizioni dei singoli in vista di un match importante per la classifica.

Dopo la vittoria contro il Genoa, la Roma ha immediatamente voltato pagina iniziando a preparare il prossimo impegno di campionato, uno dei più delicati di questo periodo. Sabato sera, alle 20.45, i giallorossi saranno infatti attesi dalla trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta, snodo cruciale per la corsa nelle zone alte della classifica. Ripresa a Trigoria: lavoro mirato e gestione delle energie. Nella mattinata di ieri la squadra si è ritrovata a Trigoria per una seduta di allenamento improntata soprattutto alla gestione dei carichi. Alcuni elementi non sono scesi in campo con il resto del gruppo: Hermoso, Çelik e il giovane Ziólkowski hanno svolto un lavoro personalizzato a causa di condizioni fisiche non ancora ottimali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, conto alla rovescia per Bergamo: Soulé torna in gruppo, gestione cauta per gli altri giallorossi

