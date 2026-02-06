Esplosione in una moschea a Islamabad oltre 30 morti e 100 feriti I testimoni | Attentato suicida

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea sciita durante la preghiera. Le prime ricostruzioni parlano di un attentato suicida. Almeno 30 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite. La polizia sta ancora lavorando per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro questa violenta esplosione. La zona è stata immediatamente isolata e sono in corso le operazioni di soccorso.

Tragedia a Islamabad, in Pakistan, dove un'esplosione in un imambargah, luogo di culto musulmano sciita, ha provocato almeno oltre 30 morti e 100 feriti. Il bilancio delle vittime, però, potrebbe essere destinato ad aumentare. L'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì nel centro religioso Qasr-e-Khadijatul Kubra, situato nella zona di Terlai, alla periferia della capitale pakistana. Alcuni testimoni oculari hanno parlato di un attentato suicida, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la natura dell'esplosione. Stato di emergenza negli ospedali. Squadre di soccorso sono accorse sul posto subito dopo l'esplosione, soccorrendo le numerose persone ferite.

