Esplosione in una moschea a Islamabad oltre 30 morti e 100 feriti I testimoni | Attentato suicida

Da open.online 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea sciita durante la preghiera. Le prime ricostruzioni parlano di un attentato suicida. Almeno 30 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite. La polizia sta ancora lavorando per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro questa violenta esplosione. La zona è stata immediatamente isolata e sono in corso le operazioni di soccorso.

Tragedia a Islamabad, in Pakistan, dove un’esplosione in un imambargah, luogo di culto musulmano sciita, ha provocato almeno oltre 30 morti e 100 feriti. Il bilancio delle vittime, però, potrebbe essere destinato ad aumentare. L’esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì nel centro religioso Qasr-e-Khadijatul Kubra, situato nella zona di Terlai, alla periferia della capitale pakistana. Alcuni testimoni oculari hanno parlato di un attentato suicida, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la natura dell’esplosione. Stato di emergenza negli ospedali. Squadre di soccorso sono accorse sul posto subito dopo l’esplosione, soccorrendo le numerose persone ferite.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Islamabad Pakistan

Attentato in Siria, esplosione in moschea durante la preghiera: 6 morti e 21 feriti

Islamabad: esplosione in un luogo di culto, 15 morti e decine di feriti. Probabile attentato kamikaze

Un’esplosione ha sconvolto un imambargah a Islamabad.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Islamabad Pakistan

Argomenti discussi: La città più sorprendente della Nuova Via della Seta che nel 2026 diventa una meta di tendenza.

esplosione in una moscheaEsplosione in una moschea a Islamabad, almeno 31 morti e 169 feriti. I testimoni: «Un attentato»Esplosione in una moschea a Islamabad. È di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio: colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono ... ilmattino.it

Esplosione in una moschea: decine tra morti e feritiTerrore in Pakistan dove c’è stata una violenta esplosione in una moschea a Islamabad. Decine tra morti e feriti. La situazione. Pakistan, esplosione in una moschea a Islamabad Terrore in Pakistan. Du ... notizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.