Roma e Milan chiudono sul risultato di 1-1, con prestazioni individuali di rilievo. Ghilardi si distingue per la sua presenza dominante, mentre Maignan si conferma come un punto di riferimento tra i pali. Pellegrini realizza un rigore importante, contribuendo al risultato, e De Winter mostra luci e ombre. La squadra di Allegri, invece, ha alcune delusioni, ma la classifica rimane aperta in un momento cruciale del campionato.

La Roma pareggia 1-1 col Milan e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica a quota 43, rispondendo alla vittoria della Juventus. La Roma domina il primo tempo costruendo cinque palle gol nitide ma deve fare i conti con un Maignan insuperabile. Malen sfiora più volte il primo gol all'Olimpico ma è costretto a rimandare la festa. Nella ripresa i rossoneri prendono le misure e alla prima vera occasione sbloccano il match con De Winter che salta più in alto di tutti sul cross perftto di Modric. La Roma non si abbatte e trova il pareggio su calcio di rigore con Pellegrini che è glaciale nel battere Maignan con un destro secco a incrociare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma-Milan 1-1, le pagelle: Ghilardi (7,5) dominante, Maignan (7,5) un muro, Pellegrini (7) rigore decisivo, De Winter (6,5) illude Allegri

Roma-Milan 1-1, botta e risposta all'Olimpico: De Winter illude, Pellegrini firma il pari

