Nel match tra Roma e Bologna, terminato 3-4, Cambiaghi ha segnato nel recupero e ha deciso l'euroderby. La partita si è svolta all’Olimpico, con il Bologna che ha conquistato la qualificazione ai quarti di Europa League, mentre la Roma ha tentato di ribaltare il risultato senza riuscirci. La gara è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

Bologna, 19 marzo 2026 – L’Olimpico m’è dolce, caro Bologna. Roma sorride ancora al Bologna. Non quella di Gasperini, che ha provato in tutti i modi a strappare la vittoria ma la città che ancora una volta regala una gioia a Orsolini e compagni. Il 19 marzo 2026 dopo il 14 maggio 2025. In questo caso la coppa è ancora lontana e ci sono voluti anche i supplementari ma alla fine è la squadra di Vincenzo Italiano a passare il turno di Europa League nella doppia sfida tutta italiana contro i giallorossi. Finisce 4-3, dopo i tempi supplementari con le reti di Rowe, Ndicka e Bernardeschi su rigore nel primo poi Castro, Malen anche lui dal dischetto e Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi nel recupero decide l'euroderby: rossoblù ai quarti di Europa League

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