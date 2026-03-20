Roma-Bologna 3-4 ai supplementari i rossoblu passano ai quarti di Europa League

Il Bologna conquista la qualificazione ai quarti di finale di Europa League battendo la Roma 4-3 ai supplementari all’Olimpico. La partita si è conclusa con i rossoblù che hanno superato i giallorossi dopo i tempi supplementari, assicurandosi così il passaggio del turno. La sfida si è conclusa con il risultato finale di 3-4. Ora il Bologna affronterà l’Aston Villa nella prossima fase della competizione.

Il Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’ Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l’ Aston Villa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bologna FC 1909 (@bolognafc1909) Decisiva la rete di Cambiaghi su triangolazione con Dallinga al 6? del secondo tempo supplementare. In precedenza Rowe aveva sbloccato il risultato con un diagonale da posizione defilata al 22?, dieci minuti più tardi pareggio dei padroni di casa in mischia con un colpo di testa di Ndicka sugli sviluppi di un calcio d’angolo subito dopo il palo colpito da Pellegrini direttamente su calcio di punizione. In pieno recupero El Shaarawy stende goffamente in area Zortea, l’arbitro fischia il rigore che Bernardeschi non sbaglia, riportando avanti gli emiliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Bologna 3-4 ai supplementari, i rossoblu passano ai quarti di Europa League Articoli correlati Il Bologna ai quarti di Europa League, Roma ko ai supplementariSplendida partita all'Olimpico: 3-3 al 90°, poi ai supplementari decide la rete di Cambiaghi ROMA - Sette gol, spettacolo e bel calcio. Leggi anche: Europa League, il Bologna elimina la Roma: 4-3 ai supplementari e vola ai quarti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Bologna 3 4 ai supplementari i... Temi più discussi: Europa League: in campo Roma-Bologna 3-4, si giocano i supplementari DIRETTA e FOTO; Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League; Europa League: gol e spettacolo all'Olimpico, il Bologna elimina la Roma; È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League. Roma-Bologna 3-4 diretta Europa League: Italiano elimina Gasperini ai supplementari, Cambiaghi decisivo LIVEDopo l'1-1 dell'andata, il derby italiano si deciderà all'Olimpico nel match di ritorno. In palio i quarti di finale contro una tra Lille e Aston Villa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Europa League, Roma-Bologna: 3-4 dopo i tempi supplementari. Impresa dei rossoblùUna serata da infarto all’Olimpico. Il Bologna compie un’autentica impresa eliminando la Roma agli ottavi di finale di Europa League con il risultato finale di 3-4 dopo i tempi supplementari. I ... areanapoli.it Gol, rimonte, contro rimonte, emozioni fino all’ultimo secondo. Roma-Bologna è stata una partita bellissima che ha costretto mezza Italia sul divano col defibrillatore e alla fine è stato il Bologna di Vincenzo Italiano a conquistare la qualificazione ai quarti di fina - facebook.com facebook Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com