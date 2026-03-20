Roma-Bologna 3-4 Cambiaghi ai supplementari vale i quarti per i rossoblù

Nella partita tra Roma e Bologna, terminata 3-4 ai supplementari, è stato Cambiaghi a segnare il gol decisivo che ha portato i rossoblù ai quarti di finale dell'Europa League. La sfida si è svolta il 19 marzo 2026 a Roma e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto. La vittoria ha permesso ai bolognesi di avanzare nella competizione europea.

Roma 19 marzo 2026 - Non poteva esserci uno spot migliore per il calcio italiano in questa sfida di ritorno dell'euro-derby di Europa League. Finisce 3-4 tra Roma e Bologna, protagoniste di una gara intensissima, decisa solo ai tempi supplementari dopo la bellezza di sette gol. I rossoblù accarezzano a più riprese il sogno del successo, andando avanti prima con Rowe, poi con il rigore di Bernardeschi e il gol di Castro. I giallorossi però rispondono a tono e trovano il primo pareggio con N'Dicka, seguono poi la rete su rigore di Malen e il mancino di Pellegrini a rimettere in equilibrio la gara sul 3-3, con cui si concludono i tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi ai supplementari vale i quarti per i rossoblù Articoli correlati Roma-Bologna 3-4 ai supplementari, i rossoblu passano ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l’Aston... PAGELLE E TABELLINO Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi punisce Gasperini ai supplementariVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Il Bologna vince il derby... Una selezione di notizie su Roma Bologna 3 4 Cambiaghi ai... Temi più discussi: Europa League: in campo Roma-Bologna 3-4, si giocano i supplementari DIRETTA e FOTO; Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League; Bologna, notte epica: vince 4-3 a Roma ai supplementari e vola ai quarti; Europa League: gol e spettacolo all'Olimpico, il Bologna elimina la Roma. Roma-Bologna 3-4, gol e highlights: decide Cambiaghi nel secondo supplementareIl Bologna si qualifica per i quarti di Europa League dopo una sfida intensa. Decisivo Cambiaghi nel secondo supplementare. Nel primo tempo bene il Bologna che la sblocca con Rowe. La Roma risponde e ... sport.sky.it Roma-Bologna 3-4 ai supplementari, i rossoblu passano ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all'Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l'Aston Villa. lapresse.it BOLOGNA AI QUARTI Roma e Bologna lottano gol su gol e vanno ai supplementari, ma alla fine il Bologna ha la meglio! Ai quarti affronterà l'Aston Villa - facebook.com facebook Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com