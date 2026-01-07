Serie A Torino-Udinese 1-2 Succede tutto nella ripresa | gol e highlights

La partita tra Torino e Udinese, valida per la Serie A, si è conclusa con una vittoria per 2-1 degli ospiti. La maggiore intensità si è vista nella ripresa, quando sono stati segnati tutti i gol e sono stati evidenziati gli highlights della gara. Una sfida equilibrata che ha visto i cambiamenti decisivi nel secondo tempo, consegnando i tre punti all’Udinese.

Serata amara allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Torino esce sconfitto per 2-1 contro l’Udinese al termine di una gara che si accende e si decide interamente nella ripresa. Un risultato che penalizza i granata oltre quanto racconti il punteggio, soprattutto per la reazione mostrata nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

