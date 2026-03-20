Il Bologna ha eliminato la Roma ai supplementari con un punteggio di 4-3 nell'incontro di Europa League. La partita si è conclusa con sette gol, regalando spettacolo e un buon livello di calcio. La sfida si è giocata all'Olimpico, dove il Bologna ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale. La Roma ha lasciato il torneo con un risultato che ha fatto parlare i tifosi.

AGI - Sette gol, spettacolo e bel calcio. Alla fine a far festa è il Bologna che espugna l'Olimpico e conquista i quarti di finale di Europa League, competizione che la Roma saluta a testa alta e con qualche rimpianto. I rossoblù, dopo l'1-1 del Dall'Ara, piegano i giallorossi ai supplementari per 4-3 nel derby di coppa al termine di un match dalle infinite emozioni. Ospiti avanti con Rowe (22') e subito riacciuffati da N'Dicka (32'). Nel finale di frazione Bernardeschi dal dischetto riporta avanti gli ospiti e Castro firma il tris al 58'. A cambiare la partita è il 17enne Vaz, subentrato al posto di uno spento El Shaarawy, che conquista il rigore del 3-2, poi trasformato da Malen (69'), e serve a Pellegrini l'assist per il gol del 3-3 all'80'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Europa League, il Bologna elimina la Roma: 4-3 ai supplementari e vola ai quarti

Articoli correlati

È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte la Roma in una partita folle all’Olimpico per 3-4 e vola ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata a Bologna.

Diretta gol Europa League LIVE: Roma Bologna ai supplementari!Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Tutto quello che riguarda Europa League

Temi più discussi: Europa League, in campo Roma-Bologna 3-3 DIRETTA e FOTO; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1.

Pagina 0 | Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in tv? Sky o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale: le formazioni ufficiali di Gasperini e Italiano ... corrieredellosport.it

Europa League e Conference, Fiorentina ai quarti: 2-1 al Rakow. Ora Roma-Bologna 0-0. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Europa League e Conference, alle 18.45 Rakow-Fiorentina e alle 21 Roma-Bologna. Formazioni ... tg24.sky.it

Europa League, Betis e Friburgo rimontano con goleade. Aston Villa e Porto in carrozza ai quarti - facebook.com facebook

Diretta #RomaBologna #EuropaLeague: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti x.com