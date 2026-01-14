Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales | quand’è iniziata

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales hanno iniziato a frequentarsi alcune settimane fa, secondo quanto riportato. La loro relazione sarebbe iniziata in Spagna e successivamente si sarebbe consolidata in Franciacorta. Questa ricostruzione si basa sulle informazioni riportate dall'articolo di Il Difforme, offrendo un quadro chiaro sugli inizi della loro conoscenza.

