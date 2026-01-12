Recenti scatti mostrano Andrea Iannone insieme a Rocío Muñoz Morales, suscitando discussioni sulla sua situazione sentimentale. Dopo la crisi con Elodie, l’atleta sembra aver voltato pagina. La presenza della showgirl spagnola alimenta i rumors, mentre Elodie mantiene il riserbo. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con l’interesse di pubblico e media per gli sviluppi futuri.

Mentre Elodie resta in silenzio, Andrea Iannone viene sorpreso in compagnia di Rocío Muñoz Morales. Il gossip parla chiaro: qualcosa è cambiato. Continuano le indiscrezioni sulla rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo le voci di una presunta relazione tra la cantante e una sua ballerina, ora tocca all'ex pilota motociclistico essere al centro del gossip. Iannone è stato paparazzato da CHI con Rocío Muñoz Morales, che a sua volta è da poco uscita dalla relazione con Raoul Bova. La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone I due si erano incontrati in Puglia nel 2022 tramite amici comuni, in un periodo in cui entrambi avevano appena concluso relazioni importanti: Elodie si era da poco separata da Marracash. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andrea Iannone volta pagina? Le foto con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Elodie

Leggi anche: Iannone dimentica Elodie: weekend segreto con Rocío Muñoz Morales in un hotel a 5 stelle (FOTO)

Leggi anche: Rocio Munoz Morales volta pagina con Vittorio Chini dopo Raoul Bova: “Ora nella sua vita c’è un amico speciale”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gossip Week: Arisa e le app di incontri, Belen e Iannone riaccendono il gossip, Soleri ritrova l'amore e Marini attacca Antonella Elia; Andrea Iannone, volta pagina dopo Elodie: il gesto inaspettato verso Belen; Iannone di nuovo vicino a Belen dopo l’addio a Elodie? Scoppia il gossip bomba!; Iannone, colpo di scena: arriva un gesto verso Belen dopo Elodie.

Andrea Iannone, volta pagina dopo Elodie: il gesto inaspettato verso Belen - Lo sportivo, dopo la fine della sua relazione con la cantante Elodie, sembra aver riaperto le porte del suo cuore alla modella argentina. dailynews24.it