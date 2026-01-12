Andrea Iannone e Rocio Morales insieme il gossip | Sono una nuova coppia e hanno una relazione

Recenti rumors indicano una possibile relazione tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, dopo essere stati avvistati durante una fuga romantica in Franciacorta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, e le informazioni si basano su testimonianze di paparazzi e fonti di gossip. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di cronaca rosa, ma resta da attendere una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sarebbero una coppia. Il settimanale Chi li ha avvistati insieme durante una fuga romantica in Franciacorta. L'attrice negli scorsi mesi è stata al centro dei gossip per la separazione da Raoul Bova, mentre per il pilota questa sarebbe la conferma dalla rottura da Elodie.

Secondo quanto appreso, Andrea Iannone non parteciperà a nessuno dei due test di gennaio: per essere a Phillip Island resta una sola, unica carta da giocarsi - facebook.com facebook

