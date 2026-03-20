Oggi il pilota di kart Gino Rocchio esordisce al Mugello guidando la Ligier JS2 R, una vettura alimentata da un motore Ford di 3 litri. Rocchio ha dichiarato di non avere grandi aspettative, sottolineando che per lui conta prima di tutto l’esperienza di questa prima uscita con la vettura. La gara rappresenta il suo primo passo in questa categoria.

Oggi il campione di kart Gino Rocchio fa il suo debutto al volante della Ligier JS2 R, un bolide alimentato da un motore Ford di 3.700 centimetri cubici di cilindrata e 400 cavalli di potenza. Il pilota romagnolo è il nuovo elemento di punta del team Not Only Motorsport di Milano, sotto la guida tecnica dell’ingegnere Luca Giovannelli, che ha deciso di fargli fare l’esperienza di una gara vera, anziché proseguire coi test tradizionali. Da oggi sino a domenica Rocchio disputerà la 12 Ore Creventic che inaugura la stagione sportiva dell’ Autodromo Internazionale del Mugello ed è il primo appuntamento della Michelin 24H Series Europe. La 12 Ore rappresenta un’occasione unica per assistere ad una sfida tra alcune delle migliori squadre internazionali, che portano spettacolari vetture come GT e touring cars. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocchio debutta al Mugello con la Ligier JS2 R: "Non ho grandi pretese, conta l’esperienza"

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