Tony Effe debutta al cinema | il rapper racconta la sua esperienza
Tony Effe fa il suo debutto sul grande schermo. Dopo aver fatto parlare di sé come rapper, ora prova a recitare. Lo vedremo in un nuovo film, dove racconta di aver scelto di passare dal palco alla macchina da presa. La sua esperienza nel cinema rappresenta un passo importante nella sua carriera, anche se il suo nome resta legato alla scena musicale.
Tony Effe debutta al cinema: dal rap alla macchina da presa. Ecco dove lo vedremo. Tony Effe apre un nuovo capitolo della sua carriera e lo fa lontano dal palco, ma non dalla scena. L’artista romano, tra i volti più riconoscibili del rap italiano contemporaneo, debutta al cinema, portando sul grande schermo quell’attitudine cruda e magnetica che lo ha reso un’icona generazionale. Il passaggio dalla musica al cinema non è una semplice parentesi, ma un’evoluzione naturale per un artista che ha sempre costruito il proprio immaginario con una forte componente visiva. Leggi anche “C’è Posta Per Te”: il programma di Maria De Filippi torna con una nuova collaborazione Il debutto segna anche un cambio di ritmo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondimenti su Tony Effe Cinema
Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figlia
Recentemente si è diffusa la notizia di un episodio tra Tony Effe, noto rapper, e un paparazzo.
Tony Effe 'aggredisce fotografo con tre pugni in faccia' fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, il rapper nega - VIDEO
Nelle cronache di Milano, si riferisce di un episodio in cui Tony Effe sarebbe stato coinvolto in un alterco con un paparazzo fuori dal ristorante El Porteño Arena.
Tony Effe torna a casa dall’ospedale con Priscilla
Ultime notizie su Tony Effe Cinema
Argomenti discussi: Tony Effe nei guai, l’accusa (choc) di un paparazzo: Lo denuncio, ecco cosa mi ha fatto; Spotify Chart 2026, settimana 4: Geolier debutta in vetta; Alla Stampa Estera il debutto del Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0; Aurora Ramazzotti lancia Questa non è un’intervista.
Tony Effe debutta al cinema: il rapper racconta la sua esperienzaTony Effe apre un nuovo capitolo della sua carriera e lo fa lontano dal palco, ma non dalla scena. L’artista romano, tra i volti più riconoscibili del rap italiano contemporaneo, debutta al cinema, po ... 361magazine.com
Tony Effe sorprende tutti con il debutto da attore e un sogno oscuro.Un delitto tra neve, ironia e sospettiNella sontuosa dimora di montagna del magnate Gulman, una giornata destinata alla pubblicità si trasforma in u ... assodigitale.it
Tony Effe, lite con un fotografo "Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto". È questo il racconto di un paparazzo che sostiene di essere stato aggredito fuori da un ristorante di Milano dal rapper che si stava recando lì con la - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.