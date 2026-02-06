Rocchio ora sale in auto Gareggerà con la Ligier

Gino Rocchio sale in auto e si prepara a scendere in pista con la Ligier. Dopo aver vinto numerosi titoli nel karting, il campione italiano ora affronta una nuova sfida nel Campionato Ligier GT4, alla guida della Ligier Js2 R. La sua decisione ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che vogliono vedere come si comporterà in questa categoria più impegnativa.

Adesso è ufficiale. Il campione di kart Gino Rocchio correrà quest’anno nel Campionato Ligier GT4, al volante della Ligier Js2 R. Il pilota romagnolo, già vincitore di vari titoli italiani, a 16 anni sale su un’auto da corsa vera, un bolide alimentato da un motore Ford di 3.700 centimetri cubici di cilindrata e 400 cavalli di potenza. Rocchio è il nuovo elemento di punta del team Not Only Motorsport di Milano, sotto la guida tecnica e l’esperienza dell’ingegnere Luca Giovannelli. Il Campionato Italiano Ligier si preannuncia altamente competitivo e ricco di appuntamenti prestigiosi. La prima gara si disputerà dal 17 al 19 aprile sullo storico circuito romano di Vallelunga, con due gare da 45 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Gino Rocchio

Gino Rocchio, talento emergente proveniente dalla Romagna, si sta affermando nel mondo delle quattro ruote.

