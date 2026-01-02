Maria Esposito ha annunciato pubblicamente la propria relazione con Silvia Uras, attraverso i social. L’attrice, nota per il ruolo in “Mare Fuori” e prossimamente in una serie HBO, ha condiviso il suo coming out, confermando il suo amore e il suo impegno personale. Questa comunicazione rappresenta un gesto importante di apertura e autenticità, contribuendo a promuovere il rispetto e la libertà di essere sé stessi.

Arriva via social il coming out di Maria Esposito. L’attrice, famosa per il ruolo di Rosa Ricci in “Mare Fuori” e protagonista della nuova serie HBO in cui interpreterà Melania Rea, ha ufficializzato la relazione con la cantante Silvia Uras. Nei mesi scorsi avevano evitato definizioni ed etichette per il loro rapporto: “Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita ma allo stesso tempo anche la più brutta. Sembra una contraddizione lo so, ma è l’unico modo per dirlo. È stato difficile superare le paure che avevo dentro, è stato difficile trovare quel coraggio che mi mancav a”, le parole di Esposito una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, niente ti salva più dell’amore. Lei mi ha salvata!”: Maria Esposito fa coming out per Silvia Uras

Leggi anche: Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata»

Leggi anche: Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori fa coming out a Capodanno: “Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maria Esposito, la dedica d'amore a Silvia Uras: «Avevo paura di espormi, lei mi ha salvata»; Maria Esposito, la dedica a Silvia Uras e l’amore raccontato per la prima volta: «Mi ha salvata»; Maria Esposito innamorata di Silvia Uras: Avevo paura, ora penso solo a noi. Il suo amore mi ha salvato; Maria Esposito di Mare Fuori fa coming out: “Avevo paura, non mi era mai successo prima”.

Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell ... - L’attrice di Mare Fuori e la cantante e TikToker sarebbero legate da tempo ma fino ad ora non si erano esposte pubblicamente ... vanityfair.it