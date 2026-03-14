È stato presentato il cortometraggio “Cresci senza paura”, promosso dal Lions Club Forlì–Cesena Terre di Romagna e diretto da Marco Agatensi. Il film, girato a Polenta di Bertinoro vicino al Cipresso di Francesca, utilizza il mito di Paolo e Francesca per trasmettere un messaggio di speranza, rinascita e coraggio rivolto alle donne. La produzione si concentra su immagini e temi di forte impatto emotivo.

L’opera, ispirata alla storia di Paolo e Francesca, trasforma un simbolo di amore tragico in un messaggio di fiducia e libertà, celebrando la forza femminile come motore di cambiamento Protagonisti del film sono Chiara Casadei Turroni, Camilla Casadei Turroni, Nicola Mangione, Alfonso Vaccari e Nicola Vaccari, con la preziosa collaborazione dietro le quinte di Lisa Lombardi, presidente del Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna. L’opera, ispirata alla storia di Paolo e Francesca, trasforma un simbolo di amore tragico in un messaggio di fiducia e libertà, celebrando la forza femminile come motore di cambiamento. La proiezione, avvenuta sabato 7 marzo, ha offerto al pubblico una serata di intensa partecipazione e riflessione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Paolo Ruffini a Pordenone per Din Don Down e il commovente messaggio di Greta: «Sei una persona dal cuore enorme»«Non importa se noi siamo persone normali o non normali, noi siamo persone che cerchiamo di lottare per persone che hanno più bisogno», gli ha detto...

Paolo Cevoli interpreta il mito di Troia per far ridere e riflettereNuovo appuntamento con la comicità nella stagione teatrale di Bovisio Masciago: “Figli di Troia“ di Paolo Cevoli, noto personaggio della trasmissione...

Approfondimenti e contenuti su Dal mito di Paolo e Francesca un...

Temi più discussi: Dal mito di Paolo e Francesca un messaggio di speranza: presentato il corto Cresci senza paura; Weekend in Veneto: da Paolo Fresu a Olly, passando per Mozart, tre giorni di musica per tutti i gusti; Lamborghini Miura, i 60 anni da mito della prima supercar. La storia; Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba: tra la memoria contadina e il mito di Fantozzi, due serate da non perdere.

Paolo Cevoli interpreta il mito di Troia per far ridere e riflettereNuovo appuntamento con la comicità nella stagione teatrale di Bovisio Masciago: Figli di Troia di Paolo Cevoli, noto personaggio ... msn.com

Weekend in Veneto: dal jazz di Paolo Fresu al mito dei Nomadi, due giorni di grande musicaDalla tromba di Paolo Fresu al prog rock della Premiata Forneria Marconi, passando per il mito dei Nomadi e per il colorato musical Tootsie fino ad arrivare al Don Giovanni di Mozart; questo fine ... corrieredelveneto.corriere.it

Uno speciale di "Savethedate" dedicato ad un grande uomo non solo di teatro ma di cutura: Paolo Grassi. Disponibile su #RaiCultura.it qui: https://bit.ly/4cJzeYT - facebook.com facebook

#Libano Il nunzio Paolo Borgia nei villaggi del Sud per portare pacchi di aiuti umanitari offerti da @OeuvredOrient alla gente colpita dai bombardamenti: "Ci siamo rimboccati le maniche per scaricare tutto il materiale in sei villaggi, abbiamo avuto incontri c x.com