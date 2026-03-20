La Cassazione ha respinto i ricorsi di Francesco Bidognetti, storico boss dei Casalesi, e dell’avvocato Michele Santonastaso, confermando le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Le sentenze definitive portano alla chiusura di un procedimento avviato per tutelare l’incolumità delle due croniste e per fare luce su quei comportamenti.

La Cassazione ha respinto i ricorsi di Francesco Bidognetti, storico capoclan dei Casalesi, e dell’avvocato Michele Santonastaso, confermando così le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Il boss era stato condannato a un anno e sei mesi di carcere, mentre l’avvocato a un anno e due mesi. I fatti risalgono al processo di appello Spartacus a Napoli, dove il clan dei Casalesi era sotto processo per attività mafiosa. La Corte di Appello di Roma, lo scorso luglio, aveva già confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’aggravante del metodo mafioso nelle minacce rivolte ai giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roberto Saviano, definitive le condanne al boss Bidognetti e all’avvocato per le minacce allo scrittore

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Ti prego @SalernoSal, ascolta cosa dice qui Roberto Saviano e fate una trasmissione di libri. (Io sono ancora, e sempre sarò, orfana di quelle stupende trasm che faceva Baricco in Rai, e forse Saviano oggi e’ l’unico con la giusta capacità di affabulazione) x.com