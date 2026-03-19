Roberta Bruzzone indagata per stalking collega Elisabetta Sionis perseguitata per 3 anni lei | Respingo contestazioni

Roberta Bruzzone è stata indagata per stalking, mentre Elisabetta Sionis, che è giudice onorario della Corte di Cagliari, afferma di essere stata perseguitata per tre anni. La procura di Cagliari ha condotto l'inchiesta, e Bruzzone ha negato le contestazioni avanzate nei suoi confronti. La vicenda riguarda le accuse di comportamenti molesti e atteggiamenti persecutori.

L'inchiesta condotta dalla procura di Cagliari, dove Sionis è giudice onorario della Corte d'Appello, si basa su un presunto hard disk contenente le trascrizioni di diverse chat WhatsApp La criminologa Roberta Bruzzone è stata indagata per stalking dalla procura di Roma assieme a tre stretti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roberta Bruzzone indagata per stalking, collega Elisabetta Sionis "perseguitata per 3 anni", lei: "Respingo contestazioni" Articoli correlati Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. “Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologiRoma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa... Aggiornamenti e notizie su Roberta Bruzzone Temi più discussi: Roberta Bruzzone sulla famiglia nel bosco, l'amore non basta e certe forme di amore possono essere malevole; La prima pagina del Giornale: Il governo taglia le accise, meno tre giorni al referendum, indagata Roberta Bruzzone; Bruzzone indagata per stalking a collega, atti a procura di Roma; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini. Roberta Bruzzone indagata per stalking, gli atti alla procura di RomaRespingo totalmente le accuse, la persona cui attualmente si fa riferimento è indagata dalla procura di Roma per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in ... ansa.it Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologiIl contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net la Repubblica. . «Altro che stalking, qui l’unica perseguitata sono io». Al telefono con Repubblica e in due sterminati post su Facebook, Roberta Bruzzone, criminologa attivissima in tv e sui social, respinge con veemenza ogni accusa rispetto ai presunti atti per - facebook.com facebook La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com