Roberta Bruzzone si difende dall' accusa di stalking a Elisabetta Sionis la criminologa | La vittima sono io

La criminologa Roberta Bruzzone ha riferito di essere stata accusata di stalking da parte di una collega, Elisabetta Sionis. Bruzzone ha dichiarato di essere la vittima delle accuse e si è difesa pubblicamente, negando ogni addebito. La discussione riguarda una presunta condotta molesta, mentre la psicologa ha insistito sulla propria innocenza in merito alle accuse rivoltele.

La psicologa e opinionista televisiva Roberta Bruzzone ha respinto le accuse di stalking di Elisabetta Sionis, consulente in diversi casi di omicidio come Bruzzone e giudice presso il tribunale dei minori di Cagliari. Bruzzone stessa sostiene di essere vittima delle persecuzioni di Sionis da anni: la vicenda risalirebbe a un caso a cui entrambe partecipavano come consulenti. Le accuse contro Bruzzone Bruzzone respinge le accuse Bruzzone vittima di Sionis? Le accuse contro Bruzzone La procura di Cagliari ha concluso le indagini su alcune accuse rivolte a Roberta Bruzzone da parte di una sua collega, Elisabetta Sionis, anche lei consulente in vari processi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberta Bruzzone si difende dall'accusa di stalking a Elisabetta Sionis, la criminologa: "La vittima sono io" Articoli correlati Roberta Bruzzone indagata per stalking nei confronti di una criminologa rivale: chi è Elisabetta Sionis (video)Roberta Bruzzone è indagata dalla Procura di Cagliari per stalking in concorso con un gruppo di suoi «fedelissimi». Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberta Bruzzone Temi più discussi: Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega: la criminologa verso il rinvio a giudizio; Accusata ingiustamente. La criminologa Bruzzone pronta a denunciare; Querela Bruzzone che aveva denunciato il figlio neurologo: caso archiviato; Intervista a Roberta Bruzzone: viaggio nella mente tra favole e incubi. Roberta Bruzzone indagata per stalking, gli atti alla procura di RomaRespingo totalmente le accuse, la persona cui attualmente si fa riferimento è indagata dalla procura di Roma per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in ... ansa.it Roberta Bruzzone accusata di stalking: minacce, fake e insulti contro la collega SionisDopo tre anni di presunta persecuzione online, la criminologa Roberta Bruzzone rischia il processo: messaggi coordinati su Facebook, YouTube e Twitch contro la collega Sionis. movieplayer.it Roberta Bruzzone indagata per stalking, gli atti alla procura di Roma Il pm di Cagliari firma la conclusione delle indagini, ci sono altre tre persone coinvolte La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di g - facebook.com facebook La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com