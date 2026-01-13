Persone sui binari ritardi per i treni nel nodo di Firenze

A Firenze, il 13 gennaio 2026, si sono verificati ritardi sui treni a causa di una persona non autorizzata sui binari vicino a Rovezzano. L’incidente ha causato rallentamenti e interruzioni temporanee nella circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, influenzando i collegamenti e i tempi di viaggio. La situazione è stata gestita dalle autorità, che hanno ripristinato la normale operatività nel più breve tempo possibile.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Ancora problemi per la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze.  Poco dopo le 16 la segnalazione di un persone non autorizzate sui binari nei pressi della linea ferroviaria a Rovezzano ha costretto a far rallentare i convogli in transito. Solo intorno alle 17,30 la circolazione è tornata regolare dopo le verifiche del caso. Ma non senza conseguenze: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti mentre un Frecciarossa ha registrato più di un’ora di ritardo (si tratta del treno 9423 Roma Termini-Venezia Santa Lucia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

