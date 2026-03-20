Ristopro a Roma | 3 vittorie su 4 sfida decisiva

La Ristopro Fabriano si appresta a giocare contro la Virtus Roma in una partita importante per il finale di stagione. Finora la squadra ha conquistato tre vittorie su quattro partite e questa sfida rappresenta un momento chiave nel campionato. La partita si svolgerà in trasferta e il risultato avrà un ruolo importante nel percorso delle due squadre.

La Ristopro Fabriano si prepara ad affrontare la Virtus Roma in una trasferta decisiva per il rush finale di stagione. La squadra, guidata dall’allenatore Elia Rossi, punta a confermare la sua mentalità vincente dopo un girone positivo con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Il match è fissato per sabato alle ore 20, su campo avversario contro una formazione che occupa la seconda posizione in classifica. Il calendario impone una sfida di altissimo livello: la Virtus arriva motivata e con un nuovo allenatore, desiderosa di riscattare la sconfitta dell’andata. Per la Ristopro, questa partita rappresenta molto più di un semplice incontro sportivo; è un banco di prova per lo spirito del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ristopro a Roma: 3 vittorie su 4, sfida decisiva Articoli correlati Ristopro, vietato fermarsi. Sfida cruciale con CasoriaArchiviata la vittoria a Quarrata, in casa Ristopro regna entusiasmo e consapevolezza. "La Ristopro a Roma vuole confermarsi"La Ristopro sta vivendo una stagione intensa, capace di sorprendere anche i tifosi più scettici. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ristopro a Roma 3 vittorie su 4 sfida... Argomenti discussi: La T Gema col cuore: è finale con la Pielle. Vedovato dominatore, Virtus Roma ko. La Ristopro a Roma vuole confermarsiLa Ristopro sta vivendo una stagione intensa, capace di sorprendere anche i tifosi più scettici. Tre vittorie nelle ultime ... ilrestodelcarlino.it Ristopro, altro successo: la Virtus Roma cade. Sprint fondamentale nel finale di garaLa Ristopro Fabriano dà seguito all’impresa di Ruvo di Puglia e conquista il secondo successo consecutivo battendo in casa la Virtus Roma, neopromossa ma di lusso, quantomeno per il palmares della ... ilrestodelcarlino.it