La Ristopro sta affrontando una stagione decisamente movimentata a Roma, con risultati che stanno attirando l’attenzione nel campionato. La squadra cerca di consolidare la propria posizione e di mostrare continuità nelle prestazioni, mentre il pubblico segue con attenzione le sfide in programma. I giocatori e lo staff tecnico lavorano con impegno per mantenere alta la competitività e raggiungere gli obiettivi fissati.

La Ristopro sta vivendo una stagione intensa, capace di sorprendere anche i tifosi più scettici. Tre vittorie nelle ultime quattro partite, tra cui il successo di misura a Ravenna, hanno ridato fiducia a una squadra che sotto coach Elia Rossi – subentrato a Nunzi – ha trasformato difficoltà iniziali in motivazione e concretezza. Fabriano ha imparato a leggere le partite, gestire la pressione e valorizzare le proprie risorse, trovando equilibrio tra tecnica e carattere. La vittoria di Ravenna, su un campo difficile, non racconta solo un risultato: per 35 minuti la squadra ha espresso un basket brillante e coeso. Nonostante il finale in sofferenza e la rimonta avversaria, la Ristopro ha mantenuto lucidità e determinazione, portando a casa due punti preziosi e confermando la mentalità vincente come marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Ristopro a Roma vuole confermarsi"

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner insegue il podio, Lochner vuole confermarsi in testa

Leggi anche: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, Fischnaller vuole confermarsi in vista della gara

Una selezione di notizie su La Ristopro a Roma vuole confermarsi

Temi più discussi: La General cerca conferme. Al PalaTriccoli c’è Caserta; La T Gema col cuore: è finale con la Pielle. Vedovato dominatore, Virtus Roma ko; Cosa fare a Roma nel weekend del 20, 21 e 22 marzo: gli eventi da non perdere tra sport, mostre, concerti e teatro.

La Ristopro a Roma vuole confermarsiLa Ristopro sta vivendo una stagione intensa, capace di sorprendere anche i tifosi più scettici. Tre vittorie nelle ultime ... ilrestodelcarlino.it

Ristopro, un’altra big. C’è la Virtus RomaNon c’è respiro in questa serie B Nazionale da 20 squadre con la Ristopro Fabriano che dopo essersi riscattata alla... Non c’è respiro in questa serie B Nazionale da 20 squadre con la Ristopro ... ilrestodelcarlino.it

Tantissimi auguri al nostro Francesco Marani!! #ristopro #fff #fightforfabriano - facebook.com facebook