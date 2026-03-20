Riportare all’ospedale reparti e servizi

L’accordo tra l’Usl 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia prevede il trasferimento di alcuni reparti e servizi all’interno dell’ospedale di Marsciano. La decisione interessa specifici settori sanitari e coinvolge la riorganizzazione di strutture già operative. La firma dell’intesa rappresenta un passaggio importante nel processo di riorganizzazione del presidio ospedaliero locale.

MARSCIANO - "L’accordo siglato tra l’Usl 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia segna un punto di svolta atteso da tempo per la sanità del territorio, ma la meta è ancora lontana": con queste parole il Gruppo consiliare Marsciano Democratica commenta la ridefinizione dei trasferimenti secondari che d’ora in avanti vedrà il Santa Maria della Misericordia di Perugia come struttura di riferimento primaria per i pazienti di Pantalla. Senza gli spostamenti, penalizzanti, verso gli ospedali dell’Alta Umbria di Branca o Città di Castello. "Va riconosciuto – dicono – il ruolo delle amministrazioni comunali e dei sindaci che, su impulso dei rispettivi Consigli comunali, hanno sostenuto con forza, sia adesso sia nella passata legislatura, la necessità di una nuova dinamica sanitaria, coerente con le reali esigenze della Media Valle del Tevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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