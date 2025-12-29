Nuove tecnologie per la diagnosi | l’ospedale rafforza i reparti di Cardiologia e Diabetologia
L'ospedale di Cento potenzia le proprie strutture diagnostiche con l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione e di nuove apparecchiature per la diagnosi diabetologica. Questi investimenti, resi possibili tramite donazioni, migliorano l’offerta clinica nei reparti di Cardiologia e Diabetologia, garantendo tecnologie più avanzate per una diagnosi più accurata e tempestiva, a beneficio dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie offerte.
Un nuovo e moderno ecocardiografo e una nuova apparecchiatura per la diagnosi diabetologica. L’ospedale di Cento rafforza la propria dotazione tecnologica grazie a due importanti donazioni che interessano ambiti clinici strettamente collegati come cardiologia e diabetologia, a beneficio della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
