Nuove tecnologie per la diagnosi | l’ospedale rafforza i reparti di Cardiologia e Diabetologia

L'ospedale di Cento potenzia le proprie strutture diagnostiche con l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione e di nuove apparecchiature per la diagnosi diabetologica. Questi investimenti, resi possibili tramite donazioni, migliorano l’offerta clinica nei reparti di Cardiologia e Diabetologia, garantendo tecnologie più avanzate per una diagnosi più accurata e tempestiva, a beneficio dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie offerte.

