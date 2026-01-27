Pio Esposito si sta affermando come un elemento chiave per l’Inter, grazie alla sua crescita costante e alle sue prestazioni. Il rinnovo del contratto rappresenta un passo importante per il club, che intende consolidare il suo talento. La sua evoluzione testimonia l’impegno e la qualità dimostrata finora, rendendolo una risorsa preziosa per il futuro della squadra.

I muscoli di Pio Esposito sono ben visibili a tutti. L’esultanza nata durante il prestito a La Spezia è diventata il simbolo di una crescita verticale dell’attaccante. Si era già fatto un nome in B, con 19 gol in una sola stagione, ma l’impatto al piano superiore era tutto da verificare, soprattutto dovendo vestire una maglia “pesante“ come quella dell’Inter. Il verdetto, tutt’altro che definitivo considerato i vent’anni di età, è nei numeri: cinque gol e sei assist in stagione, più altre tre segnature con la nazionale in cinque presenze (nessuna da 90’ e una duranta appena sei giri di lancette). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, c’è un Esposito da blindare. Rinnovo sul tavolo e la carta Chivu

L'Inter lavora ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti, tra cui Bisseck e Pio Esposito, per consolidare il proprio assetto.

