torino annullate 5 misure cautelari per gli studenti del liceo einstein

A Torino, sono state annullate cinque delle sei misure cautelari emesse dalla procura dei minori nei confronti di studenti del liceo Einstein, coinvolti in un'attività di volantinaggio organizzata da Gioventù Nazionale. La decisione riguarda le misure adottate nell’ambito di un procedimento giudiziario ancora in corso, evidenziando un nuovo sviluppo nel caso che coinvolge i giovani studenti torinesi.

Annullate cinque delle sei misure cautelari emesse dalla procura dei minori di Torino per gli studenti del liceo Einstein in merito al volantinaggio organizzato da Gioventù Nazionale Torino davanti alla scuola finito con l’intervento della Digos. I giovani tra i 16 e i 17 anni appartenenti al Kollettivo Einstein erano stati arrestati con le accuse di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale per aver impedito i militanti di estrema destra di distribuire volantini dal contenuto xenofobo e di propaganda contro i giovani di seconda generazione, definiti «maranza». L’annullamento non riguarda il merito delle accuse, ma l’assenza dell’interrogatorio preventivo, introdotto di recente dalla legge Nordio, che prevede che sia fatto un interrogatorio preliminare, prima dell’applicazione della misura cautelare, cosa che non è stata fatta nel caso dei sei studenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

