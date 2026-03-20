Nel mondo Maga ci sono figure che mostrano resistenze sulla definizione di guerra giusta e che si schierano con Putin. Tra loro si trova Karl Rove, noto come l’architetto della vittoria di George W. Bush nel 2004, descritto come un uomo molto solido. La sua presenza evidenzia come certi personaggi continuino a influenzare le dinamiche politiche internazionali.

Karl Rove, l’architetto della vittoria elettorale di George W. Bush nel 2004, un uomo molto solido del vecchio establishment repubblicano, ha spiegato dati alla mano nel Wsj che Trump, un abominevole aspirante autocrate che ha fatto cose buone, tra le quali l’alleanza con Israele per distruggere il regime della Repubblica islamica dell’Iran ed eliminare il suo progetto nucleare, non ha perso il consenso del suo popolaccio Maga, i deplorables. Però sta perdendo la feccia, quelli come Joe Kent e Tucker Carlson, in via di valorizzazione da parte dell’opinione pubblica di sinistra, anche in Italia, quelli che Ali Larijani era un kantiano pragmatico, per capirci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riluttanti sulla guerra giusta e vicini a Putin. Nel mondo Maga c’è qualcosa di peggio di Trump

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