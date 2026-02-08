Gatti randagi l’associazione propone il mese della sterilizzazione

A Cervia, l’associazione Arca 2005 e il Comune si muovono insieme contro il problema dei gatti randagi. Da oggi, parte il “mese della sterilizzazione”, un’operazione che punta a controllare la popolazione felina in modo più umanitario. L’obiettivo è fare in modo che i gatti siano sterilizzati, così da ridurre il numero di randagi in modo stabile e senza crudeltà. La città si impegna a sostenere questa iniziativa, che coinvolge volontari e veterinari, per cercare di migliorare la situazione sul territorio.

Il problema dei gatti randagi a Cervia, una realtà diffusa in molte aree del paese, trova una risposta concreta grazie all'iniziativa lanciata dall'associazione Arca 2005 in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un "mese della sterilizzazione", focalizzato sul febbraio 2026, è stato attivato per offrire un servizio essenziale a quei felini che vivono in condizioni di precarietà, lontani dalle cure e dalla protezione di una famiglia. L'obiettivo è ambizioso: arginare un fenomeno che, se lasciato incontrollato, può portare a una crescita incontrollata della popolazione felina, con conseguenze negative sia per gli animali stessi che per la comunità.

