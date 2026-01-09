Meloni | Non credo all' azione militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia – Il video

Il 9 gennaio 2026, Meloni ha espresso dubbi sulla possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia. In un commento pubblico, ha sottolineato di non credere che gli USA possano intraprendere azioni di natura militare in quella regione. Questa posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni geopolitiche e delle discussioni internazionali sulle strategie di difesa e presenza militare nel Nord Atlantico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non credo nell’ipotesi che gli USA avviino una azione militare contro la Groenlandia. Io sarei contraria, ma non conviene a nessuno. Bisogna dire che l’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa da Trump. L’amministrazione Trump con i suoi metodi assertivi sta ponendo l’attenzione sull’importante strategia dell’area artica per la sua sicurezza. È un’area nella quale agiscono molti attori stranieri, loro non accetteranno ingerenze di altri attori stranieri. È un tema che coinvolge anche l’Italia, ci deve interessare. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Groenlandia, Meloni: non credo in un’azione militare Usa Leggi anche: Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le posizioni dei partiti sull’attacco di Trump al Venezuela; L’era dei predatori; Meloni sceglie la linea filo Trump e cita il pericolo degli «attacchi ibridi»; Disinnesco di un ordigno bellico, parla il maggiore dell'Esercito Giuseppe Chisari. Groenlandia, Meloni: non credo in un'azione militare degli Usa - "Continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti avvino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei. msn.com

Meloni alla conferenza d'inizio anno: "Groenlandia? Non credo Usa avviino azione militare. Mobilitati tutti i canali per liberare Trentini" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari ... affaritaliani.it

Meloni: Non credo all'azione militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non credo nell’ipotesi che gli USA avviino una azione militare contro la Groenlandia. msn.com

Amerikaanse speciale militaire operatie in Venezuela. Met Johan Depoortere (Livestream)

"Non credo all'ipotesi di un'azione militare statunitense in Groenlandia: non converrebbe a nessuno, neppure agli Usa, e ovviamente non la condividerei". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. "Il Ministero degli Affari Esteri sta lavorando a una x.com

Meloni: “Groenlandia Non credo a ipotesi militare” La premier esclude l'invio di militari italiani in Ucraina e promette: "Su Trentini ci fermeremo solo quando riabbraccerà sua madre"... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.