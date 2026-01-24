ICE contro Guardia Nazionale La crisi di competenze che mette alla prova l’unità degli Stati Uniti

L’evoluzione delle dinamiche tra ICE e Guardia Nazionale evidenzia una crescente crisi di competenze e di ruolo all’interno delle forze di sicurezza statunitensi. Per oltre due secoli, gli Stati Uniti hanno mantenuto un delicato equilibrio tra autorità federale e militare, distribuendo e limitando il potere armato. Questa situazione mette alla prova l’unità e la coesione del sistema di sicurezza nazionale, in un contesto di nuove sfide e tensioni interne.

Per oltre due secoli gli Stati Uniti hanno vissuto su un equilibrio fragile ma efficace: un sistema in cui il potere armato è deliberatamente spezzato, distribuito, reso ambiguo. Nessun esercito nazionale onnipotente come in Europa, nessuna polizia centralizzata sul modello continentale, nessuna milizia locale completamente autonoma. È un compromesso nato dal sospetto verso il potere, e alimentato dalla paura che un giorno le armi potessero essere usate contro la stessa Repubblica. La tensione che oggi attraversa il rapporto tra Immigration and Customs Enforcement (ICE) e Guardia Nazionale non nasce dal nulla.

