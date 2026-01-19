La prima sfilata EA7 firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a King George di Ricky Martin Gianni Morandi e Hudson Williams | Giorgio Armani sarà eterno

Durante l’ultimo giorno della Fashion Week di Milano, si sono alternati eventi e omaggi che sottolineano l’importanza della moda e della cultura. La prima sfilata di EA7 diretta da Leo Dell’Orco e il tributo a King George, con performance di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams, evidenziano il ruolo di Milano come capitale di stile e innovazione, mantenendo vivo il ricordo di una figura iconica come Giorgio Armani.

Milano, 19 gennaio 2026 – La Fashion Week milanese, che quest’anno ha giocato d’anticipo ed è scesa in pista assieme alle Olimpiadi Milano -Cortina, celebra il suo penultimo giorno con un omaggio al suo “re” indiscusso. È stato infatti all’insegna del ricordo e dell’omaggio a Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre, l’evento organizzato da EA7 Emporio Armani, che ha visto anche il debutto di Leo Dell'Orco alla guida della collezione uomo di Giorgio Armani – la prima senza il fondatore scomparso lo scorso settembre – e che ha visto arrivare a Milano cantanti e attori che si sono ritrovati in via Borgonuovo, quartier generale della maison. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La prima sfilata Armani di Leo Dell'Orco: applausi e standing ovation

Oggi si è svolta la prima sfilata uomo di Giorgio Armani firmata da Leo Dell'Orco. Un evento che ha suscitato attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, sottolineando l'importanza delle scelte stilistiche e della cura dei dettagli. La presentazione ha rappresentato un momento significativo nel percorso creativo del designer, offrendo uno sguardo incisivo sul futuro della moda Armani.

Leo Dell'Orco, compagno di Giorgio Armani: "Alla fine mi diceva che non ce la faceva più"

A quattro mesi e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, suo compagno e collaboratore, ricorda il loro rapporto. In un’intervista al Corriere della Sera, Dell’Orco descrive il periodo di adattamento e il legame che li ha uniti, condividendo riflessioni sulla perdita e sul percorso di ricostruzione. Un racconto intimo che offre uno sguardo sulla vita privata del celebre stilista e sul suo rapporto con chi gli è stato accanto.

