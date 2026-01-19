La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin Gianni Morandi e Hudson Williams | Armani sarà eterno

La Fashion Week di Milano si conclude con un omaggio a Giorgio Armani, figura simbolo del settore, e presenta la prima sfilata firmata Leo Dell’Orco. Tra ricordi e novità, l’evento rafforza il legame tra moda e cultura, sottolineando il ruolo di Milano come capitale di stile. Un momento di riflessione e continuità, che rende omaggio a un’epoca di eccellenza e innovazione nel panorama fashion internazionale.

Milano, 19 gennaio 2026 – La Fashion Week milanese, che quest’anno ha giocato d’anticipo ed è scesa in pista assieme alle Olimpiadi Milano -Cortina, celebra il suo penultimo giorno con un omaggio al suo “re” indiscusso. È stato infatti all’insegna del ricordo e dell’omaggio a Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre, l’evento organizzato da EA7 Emporio Armani, che ha visto anche il debutto di Leo Dell'Orco alla guida della collezione uomo di Giorgio Armani – la prima senza il fondatore scomparso lo scorso settembre – e che ha visto arrivare a Milano cantanti e attori che si sono ritrovati in via Borgonuovo, quartier generale della maison. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Durante l’ultimo giorno della Fashion Week di Milano, si sono alternati eventi e omaggi che sottolineano l’importanza della moda e della cultura. La prima sfilata di EA7 diretta da Leo Dell’Orco e il tributo a King George, con performance di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams, evidenziano il ruolo di Milano come capitale di stile e innovazione, mantenendo vivo il ricordo di una figura iconica come Giorgio Armani.

La prima sfilata Armani di Leo Dell'Orco: applausi e standing ovation

Oggi si è svolta la prima sfilata uomo di Giorgio Armani firmata da Leo Dell'Orco. Un evento che ha suscitato attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, sottolineando l'importanza delle scelte stilistiche e della cura dei dettagli. La presentazione ha rappresentato un momento significativo nel percorso creativo del designer, offrendo uno sguardo incisivo sul futuro della moda Armani.

