Teora AV | Scarico illecito delle acque reflue industriali Titolare Denunciato

A Teora, un’attività industriale è finita sotto i controlli dei Carabinieri Forestali di Lioni per un possibile scarico illecito di acque reflue. Durante un’ispezione, sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla denuncia del titolare dell’azienda. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di verifiche sul rispetto delle norme ambientali nelle zone industriali.

Scarico illecito di acque reflue industriali: titolare di officina denunciato a TeoraNell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i... Castagneto Carducci, scarico illecito delle acque: multato il titolare di un frantoioI carabinieri forestali di Cecina hanno multato il titolare di un frantoio di Castagneto Carducci a causa del non corretto uso e scarico delle acque.