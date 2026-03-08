retegui verso il ritorno in serie a una big italiana ci pensa

Una squadra italiana sta valutando l'acquisto di Mateo Retegui per la prossima stagione. Il centravanti italo-argentino, passato dall’Atalanta all’Al-Qadsiah la scorsa estate, è ora al centro di alcune trattative di mercato. La società ha deciso di monitorare attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva. Retegui rimane un nome caldo nel calciomercato di Serie A.

Mateo Retegui è un obiettivo di mercato di una squadra italiana in vista della prossima stagione. Il centravanti italo-argentino, trasferitosi la scorsa estate dall’Atalanta all’Al-Qadsiah, è finito nel mirino di una big. Retegui potrebbe toornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto scritto da TuttoSport, il nome dell’ex Atalanta e Genoa sarebbe sempre sul taccuino della dirigenza del Milan, alla caccia di un centravanti di livello internazionale in vista della prossima stagione. L’idea del Milan è quella di cedere diversi calciatori presenti in rosa al momento (Santiago Gimenez, Fullkrug e Nkunku) per fare cassa e abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

