En-Nesyri Juve si spinge per l’attaccante del Fenerbahce Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare cosa sta succedendo

En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus. Secondo fonti, Ottolini si trova a Istanbul per negoziare i dettagli dell’operazione tra le parti. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il club turco e i bianconeri, con l’obiettivo di trovare un accordo. La trattativa rappresenta un passo importante per il reparto offensivo della Juventus in questa sessione di mercato.

En-Nesyri Juve, nel pomeriggio previsto un contatto fra il Fenebahce e i bianconeri per trovare l'intesa. C'è già il sì del giocatore. Il calciomercato invernale entra nel vivo con una trattativa che potrebbe cambiare il volto dell'attacco bianconero: il nome caldo delle ultime ore è quello di Youssef En-Nesyri. La dirigenza della Continassa ha individuato nell'attaccante marocchino il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato di Spalletti, dando vita a un asse caldissimo tra Torino e Istanbul. Le ultime indiscrezioni confermano che la Juve e il Fenerbahçe sono in una fase avanzata di negoziazione.

En-Nesyri Juve, contatto nelle prossime ore per l’attaccante del Fenerbahce. La mossa di Ottolini non lascia dubbiNelle prossime ore, Juventus e Fenerbahçe avvieranno un contatto per discutere della possibile cessione di En-Nesyri.

Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconeraLe ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.

Juventus-En Nesyri, contatto diretto. Dalla Turchia: Ottolini a Istanbul per incontrare il FenerbahceSecondo quanto riferito da Sports Digitale, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini sarebbe arrivato in queste ore a Istanbul per incontrare personalmente il giocatore e il Fenerbahce, un ... calciomercato.com

Juventus, nessun rilancio previsto per Mateta. Dipende dal Palace, altrimenti En-NesyriLa Juventus non si presta a rilanci. Come successo con Randal Kolo Muani in estate, quando il calciatore aveva fermamente espresso la propria voglia di. tuttomercatoweb.com

